Planen „Let’s Dance“-Ekat und ihr Hasan eine Fake-Trennung?

Ob dieser Trick wohl funktionieren wird? Ekaterina Leonova (35) hat sich in den vergangenen Jahren als Profitänzerin bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer getanzt. Im Oktober vergangenen Jahres gab sie bekannt, schon seit einiger Zeit in einer glücklichen Beziehung zu sein – bei ihrem Partner soll es sich um den Unternehmer Hasan Kivran handeln. Der soll jedoch gar nicht davon begeistert sein, nun in der Öffentlichkeit zu stehen. Deswegen haben Ekaterina und Hasan sich angeblich einen ausgeklügelten Plan überlegt.

Der Bild-Zeitung liegen angeblich Informationen über den Plan einer Fake-Trennung von Hasan und Ekaterina vor. Dabei soll die russische Tänzerin vorhaben, bald einen Trennungspost auf ihrem Instagram-Kanal zu teilen, um glaubhaft zu zeigen, dass das Paar getrennte Wege geht. Dennoch sollen der Millionär und Ekat hinter den Kulissen weiterhin zusammen bleiben wollen. Ob dieser Plan wohl aufgehen wird? Schließlich wird bereits gemunkelt, dass das Paar schon verlobt ist...

Ekaterinas Freund soll zudem sehr eifersüchtig sein und ihre Teilnahme bei der Tanzshow nicht wirklich gut heißen. Gerüchten zufolge tanzt Ekat in der neuen Staffel sogar mit einem Kumpel von Hasan, um sein Misstrauen im Zaum zu halten.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekat Leonova im November 2022

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

