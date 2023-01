Prinz Harry gibt es zu: Er hat sich "The Crown" angesehen

Wer hätte das gedacht? Die Netflix-Serie "The Crown" spaltet seit 2016 die Gemüter. In dem Drama steht das Leben der Mitglieder der britischen Königsfamilie im Vordergrund. Dass dieses zur Unterhaltung der Zuschauer überdramatisiert dargestellt wird, steht außer Frage. Einige Familienmitglieder sollen sich trotzdem Teile der Serie angesehen haben. So gibt nun auch Prinz Harry (38) zu, dass er sich "The Crown" anschaut!

"Ja, ich habe mir tatsächlich 'The Crown' angesehen", gab der Prinz in der "Stephen Colbert's Late Show" zu. Dabei habe er sich sowohl die älteren Folgen als auch die neuen angeschaut. Der Moderator fragte weiterhin, ob der Rotschopf die Serie auf Fakten prüfe. "Ja, das tue ich wirklich", verriet der Brite.

Auch Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) soll sich das Drama angesehen haben. Das meinte der Darsteller Matt Smith (40) in der Today Show zu wissen. "Ich habe gehört, dass die Königin die Serie gesehen hat", erklärte er. Dabei habe die ehemalige Monarchin "The Crown" jeden Sonntag auf einem Projektor geschaut.

Anzeige

Netflix / Keith Bernstein Imelda Staunton in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Harry sich die Serie anschaut? Klar! Nein, das hätte ich nicht gedacht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de