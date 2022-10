Wegen Dianas Tod: Wird König Charles "The Crown" anschauen?

Ob König Charles III. (73) die Serie The Crown noch unterhaltsam findet? Das erfolgreiche Netflix-Format war in den letzten Wochen einer Menge Kritik ausgesetzt. Immer wieder beschwerten sich Fans und Experten, dass die Darstellung des Lebens der britischen Royals historisch nicht korrekt sei. In der neuen Staffel wird sich die Handlung auch um den tragischen Tod von Prinzessin Diana (✝36) drehen. Und das könnte das Anschauen für Charles besonders unangenehm machen!

"Wir wissen nicht, ob der König sich die Serie ansehen will.[...] Ich denke, die letzte Staffel war etwas zu sehr auf den Punkt gebracht", erklärte Royal-Expertin Katie Nicholl Entertainment Weekly. Sie ist sich sicher, dass Charles alle Staffeln "The Crown" verfolgt habe und eigentlich auch Spaß daran hatte. Nun könnten heikle Themen, wie seine Untreue und schlussendlich auch Dianas Tod, für ihn einen bitteren Beigeschmack haben – und das auch für Prinz William (40) und Prinz Harry (38): "Die Szenen, die zum Tod ihrer Mutter führen, werden für sie sehr, sehr unangenehm sein. [...] Das war eine Zeit, die sie öffentlich durchleben mussten."

Auch wenn ihm die Serie gefallen habe, soll Charles sich über die Details der Darstellung seiner Familie und seiner Person in "The Crown" geärgert haben. Die Expertin Penny Junor meinte gegenüber The Times, es sei die "grausamste, unfairste und schrecklichste Darstellung" aller Familienmitglieder. Die Ungenauigkeit soll dem Monarchen nicht so recht gefallen haben.

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor) mit Prinz William in "The Crown"

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Netflix / Keith Bernstein Dominic West als Prince Charles in der fünften Staffel von "The Crown"

