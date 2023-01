Prinz Harry überrascht: Seine roten Haare setzten sich durch

Prinz Harry (38) hat starke Gene! 2016 lernte er über Instagram die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle (41) kennen. Seit über vier Jahren sind sie nun schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie mit ihren beiden Kindern Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) in den weit entfernten USA. Beide Sprösslinge haben statt Meghans dunkler Mähne die fuchsroten Haare des Prinzen geerbt. Harry hätte nicht gedacht, dass sich seine Gene durchsetzen!

"Ich habe bereits am Anfang der Beziehung gedacht, dass, falls es dazu kommt und wir eines Tages Kinder bekommen, sich niemals meine roten Haare gegen Meghans Gene durchsetzen", verrät der Royal in der "The Late Show". Damit habe er jedoch falschgelegen. Stattdessen komme sein Nachwuchs sehr nach seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36), geborene Spencer. "Die Spencer-Gene sind sehr stark, insbesondere das mit den roten Haaren", erklärt Harry. Er freue sich sehr darüber, dass seine Kinder seine Haarpracht geerbt haben. Stolz hebt er die Faust und verkündet: "Los gehts, Rotschöpfe!"

Erst in seiner Dokumentation "Harry & Meghan" schwärmte der zweifache Vater davon, wie sehr Lilibet seiner Mutter ähnele. "Ich sehe viel von meiner Mutter in Lili. Sie ist eine Spencer", eröffnete er in der sechsten Folge. "Sie hat dieselben blauen Augen. Und diese rotblonden Haare", fügte er glücklich über die Optik seiner kleinen Tochter hinzu.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Sunken Gardens

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass sich Harrys Gene durchsetzen? Ja, auf jeden Fall! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de