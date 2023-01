Überraschung! Auch Djamila Rowe zieht ins Dschungelcamp ein!

Das Dschungelcamp sorgt schon vor dem Start für eine große Überraschung! Schon morgen, am 13. Januar, geht das kultige Reality-TV-Format in eine neue Runde. Gestern war es dann auch so weit: Die Promis sind aufgebrochen und in den australischen Busch gezogen. Doch offenbar blieb es nicht bei den bisher bekannten Promis wie Lucas Cordalis (55), Claudia Effenberg (57) und Martin Semmelrogge (67). Auch Djamila Rowe (55) zieht unerwartet mit ins Dschungelcamp ein!

Das gab RTL nun bekannt. Die Freude bei der Reality-TV-Bekanntheit, die durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt wurde, wird deutlich. "Ja, nein, vielleicht? Nach vielen Tagen bangen, abwarten und überlegen fällt mir jetzt ein riesengroßer Stein von meinem Herzen. Jetzt ist die Antwort da: Ich bin dabei", jubelte die 55-Jährige. Für sie geht damit ein Traum in Erfüllung: "Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein."

Auch bei der Dschungelshow 2021 war Djamila schon mit dabei, konnte sich aber nicht durchsetzen. Dort durfte sie aber immerhin schon Bekanntschaft mit Dr. Bob (72) machen. Dieser glaubt an die ehemalige Big Brother-Kandidatin. "Sie ist eine echte Lady und sie hat wirklich viel in ihrem Leben erlebt. Es wird großartig, wenn sie davon im Camp erzählt", schwärmte der Camp-Arzt von ihr.

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, TV-Sternchen

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Djamila Rowe, Lars Tönsfeuerborn und Filip Pavlovic im "Dschungel-Ersatzshow"-Finale

