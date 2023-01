Während Scheidung: Bekommt Ne-Yo weiteres Baby mit Affäre?

Was passiert in Ne-Yo (43) Liebesleben? Der Sänger und Crystal Renay waren ein glückliches Ehepaar, bis die Beauty angeblich herausfand, dass der Sänger sie jahrelang betrogen hat. Inzwischen stecken die beiden mitten in der Scheidung. Die Unternehmerin stichelte im Netz sogar schon einige Male öffentlich gegen ihren Ex. Nun gibt es neue Gerüchte: Wird der Sänger etwa wieder Vater – und das mit seiner einstigen Affäre?

Berichten von AceShowbiz zufolge soll Ne-Yo wieder Papa werden. Der R&B-Sänger und die Influencerin Sade – die Mutter seines jüngsten Kindes, das während seiner Ehe mit Crystal gezeugt wurde – sollen ein weiteres Kind inmitten seiner Scheidung erwarten. Seit Kurzem postet die Influencerin auch immer wieder Schnappschüsse, auf denen ihr Babybauch deutlich zu sehen ist, und bestätigt damit, dass sie tatsächlich schwanger ist. Ob es sich bei Ne-Yo allerdings erneut um den Vater handelt, ist noch nicht offiziell bestätigt worden.

Aktuell befinden sich der "So Sick"-Interpret und seine Ex inmitten eines Sorgerechtskampfs um die drei gemeinsamen Kinder. Laut Radar Online soll Crystal auf das alleinige Sorgerecht bestehen und von Ne-Yo Unterhalt verlangen. Der Musikproduzent lehnte das jedoch ab. Er beteuerte, ein "engagierter und liebevoller Vater" zu sein. Auch sei er finanziell und körperlich in der Lage, für die Kids zu sorgen.

Instagram / itsbigsade Sade, Influencerin

Getty Images Ne-Yo, Dezember 2022

Getty Images Ne-Yo mit seiner Ex Crystal

