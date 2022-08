Nach Ehe-Aus: Stichelt Ne-Yos Ex hier etwa gegen den Sänger?

Ob Ne-Yo (42) sich wohl von den Worten seiner Ex angesprochen fühlt? Vor wenigen Tagen erhob die Ehefrau des Sängers, Crystal Renay, im Netz schwere Vorwürfe gegen ihn. So verkündete die dreifache Mutter, dass der "Closer"-Interpret sie acht Jahre lang betrogen habe und reichte kurz darauf die Scheidung ein. Jetzt scheint Crystal eine weitere Nachricht für ihren Ex zu haben: Sie werde von nun an nicht mehr nett sein.

Auf Instagram teilte die 36-Jährige jetzt einen Schnappschuss von sich, auf dem sie frech die Zunge herausstreckt. Zu dem Bild formulierte die Unternehmerin eine deutliche Ansage. "Du wirst die Tage vermissen, an denen ich nett war", ist unter dem Beitrag zu lesen. Es scheint, als wolle Crystal ihrem Ex damit einen Seitenhieb verpassen.

Während das Model seiner Wut im Netz freien Lauf ließ und über die Schandtaten seines Noch-Ehemanns berichtete, zeigte sich Ne-Yo eher wortkarg. Auf Twitter verkündete der "So Sick"-Interpret, dass er die Angelegenheit privat klären wolle. "Unseren Kindern zuliebe werden meine Familie und ich unsere Herausforderung hinter verschlossenen Türen meistern", teilte er auf der Kurznachrichten-Plattform mit.

Anzeige

Instagram / itscrystalsmith Crystal Renay, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Ne-Yo und Crystal Renay bei einer Filmpremiere in London, Oktober 2021

Anzeige

ActionPress Ne-Yo bei den Billboard Awards, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de