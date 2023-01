Anna Kendrick bittet ihre Community um medizinischen Rat!

Anna Kendrick (37) wendet sich an ihre Fans. Die US-Amerikanerin ist seit mehreren Jahren eine gefragte Hollywood-Schauspielerin. Mit Filmen wie Pitch Perfect und "Nur ein kleiner Gefallen" konnte sie sehr große Erfolge feiern. Ihr Privatleben – insbesondere ihre Beziehungen – hält die Twilight-Darstellerin aus der Öffentlichkeit weitestgehend raus. Jetzt meldet sich der Filmstar mit beunruhigenden Neuigkeiten: Denn Anna benötigt umgehend medizinischen Rat!

"Als blutarmes kleines Nagetier kann ich nur fragen: Gibt es Eisenpräparate, die nicht so schmecken, als würde ich einen dreckigen Penny schlucken?", fragte die 37-Jährige ihre Twitter-Follower. Anna erklärte, dass sie an Anämie leide – eine Krankheit, bei der Betroffene unter anderem über Eisenmangel klagen. Prompt trudelten erste Ratschläge ein. So schrieb ein User: "Iss viel Obst mit Vitamin C (hilft dem Körper bei der Eisenaufnahme), meide Vollkornprodukte und weiche Bohnen vor dem Verzehr ein oder lass sie keimen - sie sind eine gute Eisenquelle [...]."

Auch Promis wollten Anna helfen. Zum Beispiel meldete sich die irische Komikerin Aisling Bea mit diesem Tipp zu Wort: "Die flüssigen Ferrotone, die man zu Beginn des Tages in ein Glas Orange oder was auch immer schüttet, sind der Renner."

