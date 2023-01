Bunte Mischung: Wer ist der Lieblingsjuror bei DSDS 2023?

Am Samstag ist es zum letzten Mal so weit! Die Jubiläumsstaffel DSDS läuft ab dem 14. Januar über die Bildschirme. Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte wird die Castingshow danach allerdings abgesetzt. Die finale Staffel verspricht bereits dank der Jury spannend zu werden. Neben der Rückkehr des DSDS-Urgesteins Dieter Bohlen (68) werden auch Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Leony nach der besten Stimme Deutschlands suchen. Auf welchen Juror freut ihr euch am meisten?

Nachdem der Pop-Titan Dieter vergangenes Jahr durch Florian Silbereisen (41) ersetzt worden war, kehrt er für diese Staffel zurück. Die 19. Ausgabe der Show war die einzige ohne den ehemaligen Modern Talking-Star. Er ist seit 2002 das Aushängeschild der Show und darf deshalb in der Jubiläumsstaffel nicht fehlen. Besonders spannend wird wohl der Auftritt von Katja Krasavice. Die 26-Jährige war durch freizügige YouTube-Videos bekannt geworden und ging 2017 mit ihrem ersten Song "Doggy" unter die Rapperinnen.

Den dritten Jurystuhl nimmt die Sängerin Leony ein. Die Bayerin war erstmals 2014 aufgrund ihrer Teilnahme bei der RTL-Show Rising Star auf den TV-Bildschirmen zu sehen. 2017 erschien ihre Debüt-Single "Surrender". Nicht fehlen darf außerdem der DSDS-Liebling Pietro Lombardi. Der 30-Jährige hatte im Jahr 2011 selber die Show gewonnen und saß bereits 2019 und 2020 in der Jury. Seine Liebesgeschichte mit der damaligen Zweitplatzierten Sarah Engels (30) hatte für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt.

