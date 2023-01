Schlechte Mutter? Jamie Lynn Spears bricht TV-Teilnahme ab

Jamie Lynn Spears (31) will keine Sekunde länger ohne ihre Liebsten sein! Mit ihrer Teilnahme an der Reality-Serie "Special Forces: World's Toughest Test" hat sich die Schwester von Britney Spears (41) einer großen Herausforderung gestellt. Immerhin werden die prominenten Teilnehmer im Rahmen der Show von der Gesellschaft abgeschottet, um sich harten Herausforderungen aus dem Auswahlverfahren von Spezialkräften zu stellen. Für ihre Kinder bricht Jamie Lynn das TV-Experiment nun jedoch ab!

Nach zwei nervenaufreibenden und tränenreichen Tagen bricht Jamie Lynn das TV-Experiment ab und verlässt die Show. Der Grund: Sie vermisse ihre Kinder einfach zu doll. Ihre Entscheidung verkündet die 31-Jährige zu Beginn der dritten Folge des beliebten Reality-TV-Formats. "Es ist nicht nur, dass ich [meine Kinder] liebe und mit ihnen zusammen sein möchte, sondern auch, dass ich mich wie eine schlechte Mutter fühle, wenn ich so von ihnen getrennt bin", erklärt sie unter Tränen.

Auch wenn Jamie nicht lange mit von der Partie war, hatte die zweifache Mama eine gute Zeit in der Wüste von Jordanien – denn vor allem die anderen Promi-Teilnehmer waren ihr eine große Stütze. "Jeder fühlte sich danach wie ein Familienmitglied an. Man fühlte sich ab dem ersten Drehtag sofort verbunden. Ich hätte das nicht durchstehen können ohne die Unterstützung all dieser tollen neuen Menschen in meinem Leben", schwärmte Jamie nach den Dreharbeiten gegenüber Page Six.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern Ivey und Maddie

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren beiden Töchtern

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

