UK-Premiere: Margot Robbie und Brad glänzen auf Red Carpet

Margot Robbie (32) und Brad Pitt (59) bringen Glanz und Glamour nach London! Die beiden Hollywoodstars gehören zu dem hochkarätigen Cast des Comedy-Dramas "Babylon – Rausch der Ekstase". Der Film rund um die extravaganten Partys der 1920er-Jahre startet am 19. Januar auch in den deutschen Kinos. Doch jetzt gab es vorerst die Premiere in der britischen Hauptstadt. Dort konnten die Fans nun die Hollywood Stars auf dem Red Carpet bewundern!

Auf dem roten Teppich zogen die gebürtige Australierin und der Hottie alle Blicke auf sich. Die 32-Jährige glänzte in einem roten, bodenlangen Kleid mit freiem Rücken, während Brad sich für einen karierten dunklen Anzug entschied. Sie begrüßten sich wie alte Freunde, als sie aufeinandertrafen. Die zwei Darsteller wurden unter anderem von ihren Schauspielkollegen Diego Calva und Olivia Hamilton begleitet. Auch der Autor und Regisseur Damien Chazelle (37) war bei der Premiere anwesend.

Die Suicide Squad-Darstellerin verriet vor wenigen Wochen, dass sie während der Dreharbeiten den Frauenschwarm an sich zog, um sich einen Kuss zu stehlen. Das war immerhin nicht vorgesehen, jedoch habe die Beauty die Chance ergriffen und improvisiert. "Das stand zwar nicht im Drehbuch, aber ich dachte: 'Wann habe ich sonst die Chance, Brad Pitt zu küssen?'", erzählte sie E!News.

Getty Images Margot Robbie, "Babylon"-Premiere in London

Getty Images Brad Pitt, "Babylon"-Premiere in London

Getty Images Margot Robbie und Brad Pitt

