So hat sich Margot Robbie einen Kuss mit Brad Pitt ergaunert

So leicht kann es als Schauspielerin sein. In dem neuen Film "Babylon – Rausch der Ekstase" spielen Margot Robbie (32) und Brad Pitt (58) Seite an Seite. Obwohl das Drama erst im Januar 2023 erscheinen wird, hat die Schauspielerin bereits ein paar pikante Details verraten. Im Film küssen sich die beiden nämlich. Aber der Kuss zwischen Margot und Brad stand gar nicht im Skript!

"Es stand nicht im Drehbuch", gibt die Suicide Squad-Darstellerin gegenüber E!News zu. Den Kuss zwischen den beiden Filmfiguren, Nellie und Jack, habe sie nämlich improvisiert. Dafür habe sie den Regisseur jedoch erst einmal überreden müssen. Ihre Ausrede sei gewesen: "Ich denke, dass Nellie Jack einfach küssen würde". Der Regisseur habe sie jedoch durchschaut. "Du möchtest doch einfach nur Brad Pitt küssen", habe er festgestellt. Margot gibt zu: "Wann hätte ich sonst noch einmal die Chance bekommen, Brad Pitt zu küssen?"

Das hört Ines De Ramon vermutlich gar nicht gerne. Die Ex von Paul Wesley (40) bandelt nämlich gerade mit dem begehrten Schauspieler an. Allmählich soll es auch ernst zwischen den beiden werden, wie ein Insider RadarOnline verriet. "Er hat genug von Affären und Kurzzeitromanzen, die zu nichts führen. Jetzt spricht er davon, wieder sesshaft zu werden und vielleicht noch weitere Kinder in die Welt zu setzen", sagte die Quelle.

