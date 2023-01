Vor Hochzeit: König Charles behandelte Meghan wie Prinzessin

So nahe standen sich König Charles III. (74) und seine Schwiegertochter Meghan (41) wirklich! Zwei Jahre nach ihrer großen Hochzeit legten die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) ihre royalen Pflichten nieder – seitdem hängt im britischen Königshaus der Haussegen schief. Es wird sogar vermutet, dass das Ehepaar nicht zu Charles' Krönung im kommenden Mai eingeladen wird. Das Verhältnis soll aber nicht immer so schlecht gewesen sein, wie Harry jetzt offenbarte!

In seinen Memoiren "Reserve" erinnert sich der 38-Jährige an einen Abend, an dem Charles bei der Musikauswahl für die Hochzeitszeremonie half – dabei schienen sich vor allem Meghan und ihr zukünftiger Schwiegervater gut zu verstehen: "Ich sah es, sah die Bindung zwischen ihnen stärker werden und fühlte mich in meiner eigenen Bindung zu ihm bestärkt. So viele behandelten Meg schäbig, dass mir das Herz aufging, wenn ich sah, dass mein Vater sie wie eine Prinzessin behandelte, die sie im Begriff stand – vielleicht geboren war – zu werden", schwärmt Harry in seinem Buch.

Auch stellte sich an diesem Abend heraus, dass sowohl Meghan als auch der amtierende König große Musikliebhaber sind, was den Rotschopf beeindruckte: "Ich wusste, dass Pa ein Musikliebhaber war, aber nicht, welch ein großer. Meg brachte so viel von ihm zum Vorschein, Eigenschaften, die ich selten an ihm wahrgenommen hatte."

