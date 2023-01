Vor Tod: Lisa Marie Presley war "dankbar, am Leben zu sein"

So ehrlich sprach Lisa Marie Presley (✝54) über ihre Drogensucht. Am Donnerstagabend machten traurige News die Runde: Nachdem die Tochter von Elvis Presley (✝42) wegen des Verdachts auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht wurde, starb sie nur wenige Stunden später. Zu Lebzeiten litt die Ex von Michael Jackson (✝50) an gesundheitlichen Problemen, überwand unter anderem ihre Opioidabhängigkeit. Umso mehr schien Lisa Marie ihr Leben nach der Sucht zu genießen.

Wie Mirror jetzt berichtete, wollte die Sängerin Betroffenen in einem Buch Mut machen: "Es ist an der Zeit, dass wir uns von der Scham über die Sucht verabschieden. Wir müssen aufhören, uns selbst und die Menschen um uns herum zu beschuldigen und zu verurteilen. Das beginnt damit, dass wir unsere Geschichten erzählen." Lisa Marie selbst sei es nach ihrem exzessiven Drogenkonsum wieder gut gegangen: "Ich bin dankbar, dass ich heute noch lebe und vier wunderbare Kinder habe, die mir ein Gefühl der Sinnhaftigkeit gegeben haben, das mich durch dunkle Zeiten getragen hat."

Der Grund für ihren beginnenden Drogenmissbrauch sei die Geburt ihrer Zwillinge im Jahr 2008 gewesen. "Ich erholte mich gerade von der Geburt meiner Töchter Vivienne und Finley, als mir ein Arzt Opioide gegen die Schmerzen verschrieb", offenbarte Lisa Marie ebenfalls in dem Buch und fügte außerdem hinzu: "Es bedurfte nur einer kurzfristigen Verschreibung von Opioiden im Krankenhaus, damit ich das Bedürfnis verspürte, sie weiterhin zu nehmen."

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Getty Images Lisa Marie Presley, 2015

