Wegen ihres Gewichts? Herzogin Meghan wurde nicht schwanger

War Herzogin Meghan (41) etwa zu dünn gewesen? Die einstige Schauspielerin hatte Prinz Harry (38) während ihrer royalen Hochzeit im Jahr 2018 das Jawort gegeben. Nachdem die beiden frisch vermählt waren, sollte ein Kind ihre Liebe krönen. Bis ihr Erstgeborener Archie (3) das Licht der Welt erblickte, dauerte es aber etwas. Harry verrät jetzt: Meghans Gewicht sei das Problem gewesen!

In seiner Biografie "Reserve" erzählt der 38-Jährige, dass Meghan im Jahr 2018 trotz hoher Kalorienzufuhr viel Gewicht verloren hatte. Weil der Babywunsch des Paares nicht in Erfüllung gegangen war, hätten sie dann einen ayurvedischen Arzt aufgesucht. Der habe der ehemaligen Schauspielerin geraten: "Nehmen Sie zwei Kilogramm zu und Sie werden schwanger werden." Meghan soll diesen Rat befolgt haben, und tatsächlich: Im selben Jahr wuchs Baby Archie in ihrem Bauch heran.

In seinen Memoiren offenbart Harry auch, dass er bis zum Schluss große Angst um sein Ungeborenes gehabt habe. Denn in der Zeit, als der Kleine unterwegs gewesen war, habe seine Gattin wegen des öffentlichen Drucks mit Suizidgedanken gekämpft. Einst habe er sie schluchzend auf dem Boden vorgefunden. "Ich war mir sicher, dass wir das Baby verloren hatten", verrät der Bruder von Prinz William (40) ehrlich.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de