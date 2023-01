Brit Awards 2023: Das sind die diesjährigen Nominierungen

Es ist wieder so weit! Am 11. Februar wird mit den Brit Awards der wichtigste Musikpreis in Großbritannien zum 43. Mal verliehen. Die jährliche Zeremonie, die in der O2 Arena in London stattfindet, wird wieder vom beliebten Stand-up-Comedian Mo Gilligan (34) moderiert. Jetzt wurden die Nominierungen in den verschiedenen Kategorien bekannt gegeben und einige Musiker werden dabei besonders häufig genannt!

Wie People jetzt berichtet, wird die diesjährige Nominierungsliste von Harry Styles (28) angeführt: Der 28-Jährige ist in den Kategorien "Künstler des Jahres", "Album des Jahres", "Song des Jahres" und "Pop/R&B-Act" nominiert. Aber auch das aufstrebende Duo Wet Leg erhielt vier Nominierungen: Die beiden Musiker Rhian Teasdale und Hester Chamber haben die Chance, in den Kategorien "Gruppe des Jahres, "Bester neuer Künstler", "Alternative/Rock-Act" und "Album des Jahres" zu gewinnen. "Die Nominierung für einen Brit Award ist kaum zu fassen. Wir hätten nie erwartet, dass unsere kleine Band so etwas erreichen würde", freute sich die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Als internationale Künstler sind in diesem Jahr Beyoncé (41), Burna Boy, Kendrick Lamar (35), Lizzo (34) und Taylor Swift (33) nominiert. In der Kategorie "Künstler des Jahres" werden Central Cee, George Ezra (29), Stormzy (29) und Fred gegen Harry antreten. Über ihre erste Nominierung für einen Brit Award freuen sich in diesem Jahr Blackpink, Eliza Rose, Gabriels, Gayle (18), Jack Harlow (24), Kojey Radical, Mimi Webb, Nova Twins und Sam Ryder.

Die komplette Liste aller Nominierungen:

SONG OF THE YEAR

Aitch/Ashanti – "Baby"

Cat Burns – "Go"

Dave – "Starlight"

Ed Sheeran & Elton John – "Merry Christmas"

Eliza Rose/Interplanetary Criminal – "B.O.T.A (Baddest Of Them All)"

George Ezra – "Green Green Grass"

Harry Styles – "As It Was"

Lewis Capaldi – "Forget Me"

LF System – "Afraid To Feel"

Sam Smith & Kim Petras – "Unholy"

BEST NEW ARTIST

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

GROUP OF THE YEAR

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

BEST POP/R&B ACT

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

BEST HIP HOP/GRIME/RAP ACT

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

BEST ROCK/ALTERNATIV ACT

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

BEST DANCE ACT

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred

INTERNATIONAL ARTIST OF THE YEAR

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR

Beyoncé – "Break My Soul"

David Guetta & Bebe Rexha – "I’m Good (Blue)"

Firebox DML & Ed Sheeran – "Peru"

Gaitan/Castillo/Adassa/Feliz – "We Don’t Talk About Bruno"

Gayle – "abcdefu"

Jack Harlow – "First Class"

Lizzo – "About Damn Time"

Lost Frequencies/Calum Scott – "Where Are You Now"

OneRepublic – "I Ain’t Worried"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

INTERNATIONAL GROUP OF THE YEAR

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines DC

Gabriels

Anzeige

Getty Images Mo Gilligan, Comedian

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de