Bruder von Gianni Versace (†50) spricht über den Mordfall

Jetzt äußerte er sich das erste Mal zu den schrecklichen Ereignissen. Gianni Versace (✝50) war einer der größten Modeschöpfer seiner Zeit. Er verhalf Prinzessin Diana (✝36) dazu, eine Stilikone zu werden und auch Eric Clapton (77) trug in den 90ern einige Bühnenoutfits des Künstlers. Im Sommer 1997 wurde Gianni dann auf tragische Weise von dem Serienkiller Andrew Cunanan ermordet. Bisher hatte sein Bruder Santo Versace (78) in der Öffentlichkeit nicht über diesen Verlust gesprochen. Nun berichtete er erstmals darüber, wie er den Mord an seinem Bruder verkraftet hatte.

"Als ich von der Tragödie erfuhr, konnte und wollte ich es einfach nicht glauben", erinnerte sich Santo gegenüber Bunte an den Tag, der sein Leben auf einen Schlag veränderte. Er habe damals immer gesagt: "Gianni ist nicht tot – er ist unsterblich." Der Unternehmer hat wegen des Todes seines Bruders sehr gelitten. "Nach seinem Tod gab es plötzlich keine Freude mehr, keine Leidenschaft. Es war nur noch Arbeit, eine Pflicht, der ich nachkam", musste Santo sich selbst eingestehen.

Sein Leidensweg endete nach eigener Aussage erst, als er seine heutige Frau Francesca De Stefano kennengelernt hat. Seitdem habe für ihn ein neues Leben begonnen. "Heute kann ich sagen, dass ich zur selben Energie und Stärke zurückgefunden habe, die ich hatte, als ich das Modehaus aufgebaut habe."

MEGA Santo Versace im Oktober 2002

Getty Images Gianni Versace bei seiner Fashion Show in Paris, 1992

MEGA Francesca De Stefano und ihr Mann Santo Versace im Oktober 2022

