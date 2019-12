Donatella Versace (64) richtet sich im Netz an ihren Bruder Gianni (✝50)! Der Designer hatte das Modeunternehmen Versace gegründet und sich mit seinen Kreationen weltweit einen Namen gemacht – doch plötzlich war er brutal aus dem Leben gerissen worden: 1997 war er von einem Serienmörder vor seiner Villa in Miami Beach erschossen worden. Am 2. Dezember wäre der gebürtige Italiener 73 Jahre alt geworden – und Donatella gratuliert ihm im Netz.

Auf Instagram postete die Blondine einen Schnappschuss mit ihrem Bruder und schrieb dazu: "Gianni, wo auch immer du bist, ich denke an dich. Alles Gute zum Geburtstag." Die Geschwister hatten nicht nur ein enges Verhältnis – sondern hatten auch zusammen gearbeitet. Die 64-Jährige wirkte als Unterstützerin im kreativen Bereich der Firma mit. Seit dem Tod des Modeschöpfers ist sie die Führungsspitze.

Giannis tragisches Schicksal wurde 2016 von der US-Serie "American Crime Story" aufgegriffen: In der zweiten Staffel wurde das Leben seines Attentäters Andrew Cunanan thematisiert, der insgesamt fünf Menschen auf dem Gewissen hat und sich nach den Taten selbst das Leben genommen hatte.

Fotogramma / MEGA Designer Gianni Versace

Getty Images Donatella Versace, Modeschöpferin

AM / Slash News Ricky Martin in einer Szene von "Versace: American Crime Story"

