Elvis' Ex Linda Thompson trauert um Lisa Marie Presley (†54)

Linda Thompson (72) kann es kaum glauben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden tragische Nachrichten bekannt. Lisa Marie Presley (✝54) starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Ihre Wegbegleiter, wie etwa ihr Ex Nicolas Cage (59), trauern rührend um die Sängerin. Jetzt meldete sich auch Linda, die von 1972 bis 1976 mit Lisa Maries Vater Elvis (40) liiert war, zu Wort und teilte rührende Worte.

Via Instagram teilte die 72-Jährige ein Foto, das den King of Rock 'n' Roll und seine einzige Tochter zeigt. Lisa Marie war damals gerade mal ein Kleinkind. "Mein Herz ist zu schwer, um Worte zu finden", schrieb Linda zu dem Beitrag und fügte ein Herz- und ein weinendes Emoji hinzu. Auch in ihrer Story teilte sie Clips von Elvis-Fan-Accounts, in denen Lisa Marie rührend Tribut gezollt wird.

Schon als Lisa Marie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte sich Linda dazu im Netz gemeldet. "Ich bete inbrünstig für jemanden, der mir schon immer sehr am Herzen lag", hatte sie ihre Instagram-Follower wissen lassen und ihre Fans gebeten, es ihr gleichzutun. Dabei hatte sie die Musikerin auch als "Elvis' wahre Liebe" bezeichnet.

Sipa Press Priscilla, Lisa Marie und Elvis Presley in den 70ern

Getty Images Linda Thompson bei einer Veranstaltung in Los Angeles im Dezember 2022

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

