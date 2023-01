Erste Aufnahmen: Meghan war für Prinz Harry schönster Mensch

Für Prinz Harry (38) war es Liebe auf den ersten Blick! Vor sieben Jahren lernten sich der Royal und seine heutige Ehefrau Meghan (41) kennen und lieben – seitdem gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. In ihrer eigenen Doku "Harry & Meghan" verrieten die Turteltauben bereits, dass sie sich auf einer Social-Media-Plattform kennengelernt hatten – dabei war es bereits bei der ersten Aufnahme von Meghan um Harry geschehen!

In seinen Memoiren "Reserve" schreibt der 38-Jährige über den Moment, als er die ehemalige Suits-Darstellerin zum ersten Mal in seinem Feed sah. Zufällig sei er auf ein Video mit Hundeohren-Filter gestoßen, das eine Bekannte von sich und Meghan gepostet hatte: "Diese Frau neben Violet... mein Gott! Ich sah mir das Video mehrere Male an und zwang mich dann, das Telefon hinzulegen. [...] 32 Jahre lang hatte ich Gesichter wie am Fließband an mir vorbeiziehen lassen und nur eine Handvoll jemals eines zweiten Blickes gewürdigt. Diese Frau brachte das Fließband zum Stehen. [...] Noch nie hatte ich einen so schönen Menschen gesehen."

Auch in darauffolgenden Zeilen kommt Harry nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Die Schönheit dieser Frau beruhte nicht auf Symmetrie. Sie hatte eine Energie an sich, eine ungestüme Freude und Ausgelassenheit." Nachdem der Rotschopf seine Bekannte anschrieb und sie auf Meghan ansprach, schien diese zu vermitteln – denn kurz darauf schrieb die heute 41-Jährige ihren zukünftigen Ehemann an.

Getty Images Prinz Harry im April, 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in den Niederlanden im April 2022

Getty Images Prinz Harry im Juli, 2022

