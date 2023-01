Fake-Handy und Deo: Die Luxusgegenstände der Dschungelcamper

Die kommenden zwei Wochen flimmert das Dschungelcamp über die Bildschirme. Gestern zogen die Stars und Sternchen in ihr zu Hause auf Zeit ein. Im Camp gibt es keinen Luxus, rationiertes Essen und eklige Herausforderungen – für den ein oder anderen wird das sicher zur Zerreißprobe. Lucas Cordalis (55) und Co. durften jeder zwei persönliche Gegenstände mitnehmen – wofür entschieden sich die Kandidaten?

In der Show zeigten die Camper ihre teils verrückten Mitbringsel. DSDS-Bekanntheit Cosimo (41) wollte sich offenbar nicht an die Regeln halten und neben seinem Kissen und einem Deo auch noch einen Käsesnack, einen Apfel und eine Banane reinschmuggeln – doch er flog auf! Jana Pallaske (43) kann wohl nicht ohne Tigerbalsam leben. Verena Kerth (41) schien sehr optimistisch an die Sache heranzugehen: Die Partnerin von Marc Terenzi (44) ging ohne jegliches Hab und Gut in den Busch. Markus Mörl (63) hingegen nahm Haarpomade und eine Handy-Attrappe mit. Was er mit Letzterer wohl vorhat?

Ob die Gegenstände den Campern bereits geholfen haben? Die erste Dschungelprüfung hatte es jedenfalls bereits in sich: Es ging natürlich um das Essen von ekeligen Speisen. Während Tessa (33), Jana und Verena sich weigerten, konnte Gigi die fermentierte Kotzfrucht nicht einmal herunterschlucken. Er musste sich gleich übergeben.

