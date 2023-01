Lori Harvey klärt auf: Hat sie P. Diddy und Sohn gedatet?

Was lief da zwischen Lori Harvey (26), P. Diddy (53) und seinem Sohn Justin Dior Combs? 2019 kamen erstmals Gerüchte auf, dass die Tochter von Steve Harvey (65) mit dem Musiker anbandeln würde. Zuvor soll das Model bereits mit seinem Sohn Justin liiert gewesen sein. Die Spekulationen halten sich bis heute. Doch jetzt klärte Lori ein für alle Mal auf, ob sie wirklich Vater und Sohn gedatet hat.

Im Interview mit E! News wurde die 26-Jährige gefragt, was das größte Missverständnis sei, das es im Zusammenhang mit ihr gebe. "Das ist so lustig, weil ich eigentlich so zurückhaltend bin, aber es wurden so viele Geschichten über mich erfunden. [...] Ich habe gehört, dass ich mal einen Vater und dessen Sohn gedatet haben soll. Das ist absolut nicht wahr", stellte die Unternehmerin klar. Doch damit nicht genug. So habe es auch Spekulationen darüber gegeben, dass sie mit einem Mann zusammen sei, den sie noch nie zuvor in ihrem Leben getroffen habe.

Das Liebesleben von Lori sorgt offenbar schon immer für eine Menge Gesprächsstoff. Erst vor wenigen Wochen kam das Gerücht auf, dass die US-Amerikanerin mit Damson Idris (31) anbandelt. Zuvor war sie noch mit dem Schauspieler Michael B. Jordan (35) liiert. Die Beziehung der beiden ging jedoch im Juni des vergangenen Jahres in die Brüche.

Anzeige

Getty Images Justin Dior Combs mit seinem Vater P. Diddy

Anzeige

Getty Images Lori Harvey, Oktober 2022

Anzeige

Backgrid / ActionPress Lori Harvey im Dezember 2022

Anzeige

Glaubt ihr, P. Diddy und sein Sohn werden sich auch noch zu den Gerüchten äußern? Ja, irgendwann bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de