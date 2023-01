Nach Ehe-Gerüchten: Spielt Kim Kardashian hier auf Ex an?

Kim Kardashian (42) teilt kryptische Zeilen! Die Reality-TV-Bekanntheit war acht Jahre lang mit Kanye West (45) verheiratet. Der Musiker und die Unternehmerin haben außerdem vier gemeinsame Kinder. Obwohl sie sich bereits 2020 getrennt hatten, folgte erst vor einigen Wochen die offizielle Scheidung. Nun kursieren Gerüchte, dass der Rapper schon eine neue Frau haben soll. Kim postet daraufhin rätselhafte Worte im Netz – meint sie damit ihren Ex?

Die 42-Jährige teilt in ihrer Instagram-Story verschiedene Zitate. "Ich bin gerade in meiner stillen Zeit. Ich habe nicht viel zu sagen. Nur viel zu tun", schreibt sie zuerst, "Denkt daran, dass das schwarze Schaf sich normalerweise in eine Ziege verwandelt. Bleib wie du bist", ergänzt sie. Ein paar Augenblicke später veröffentlicht sie außerdem einige Zeilen über das Thema Gewinnen. "Menschen, die dich gewinnen sehen wollen, werden dir helfen zu gewinnen. Erinnere dich daran."

Der 45-Jährige soll der Yeezy-Designerin Bianca Censori in einer inoffiziellen Zeremonie das Jawort gegeben haben. Eine rechtmäßige Heiratsurkunde gebe es allerdings nicht. Trotzdem trug der US-Amerikaner einen verdächtigen Ring.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, November 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West im November 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de