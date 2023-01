Neue Anklagepunkte: Kevin Spacey plädiert auf nicht schuldig

Kevin Spacey (63) will weitere Klagen offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Die Schlagzeilen um den House of Cards-Star reißen nicht ab. Obwohl er zunächst wegen angeblichen sexuellen Fehlverhaltens freigesprochen worden war, laufen inzwischen fünf weitere Verfahren gegen ihn. Zusätzlich wurden sieben neue Anklagen wegen mutmaßlicher sexueller Vergehen gegen den Schauspieler erhoben. Was diese Vorwürfe betrifft, plädiert Spacey nun auf nicht schuldig.

Wie Deadline berichtete, erschien Spacey am Freitag im Rahmen einer Videoschaltung vor dem Southwark Crown Court in London. Die sieben Fälle von Körperverletzung und sexueller Nötigung, die sich zwischen 2001 und 2002 im Vereinigten Königreich ereignet haben sollen, wies der preisgekrönte Filmdarsteller schließlich zurück. Der Starttermin für die Verhandlung wurde vorerst für den 6. Juni 2023 angesetzt.

Insgesamt laufen aktuell zwölf Klagen gegen den 63-Jährigen. Diese beziehen sich alle auf die Zeit, in der der "American Beauty"-Darsteller in London gelebt und als künstlerischer Leiter in einem Theater gearbeitet hatte. Trotz der vielen Anschuldigungen wurde er noch vor wenigen Monaten für sein Lebenswerk geehrt.

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey, April 2011

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de