So süß gratuliert Jessi Haller ihrem Johannes zum Geburtstag

Für Jessica Haller (32) steht heute ein ganz besonderer Tag an! Die ehemalige Bachelorette und ihr Zweitplatzierter Johannes gehen seit rund zweieinhalb Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2021 begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind namens Hailey-Su (1) auf der Welt. Nach der Geburt ihrer Tochter gaben sich die Influencerin und der Reality-TV-Star bereits zwei Mal das Jawort – zuletzt vor wenigen Wochen in Dubai. Heute feiert Johannes seinen 35. Geburtstag. Zu diesem Anlass richtete Jessi ein paar rührende Zeilen an ihren Schatz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige nun ein Video, in dem zahlreiche Turtelclips des Paares zu sehen sind. In der Bildunterschrift darunter machte sie ihrem Johannes dann eine süße Liebeserklärung. "Happy Birthday an den Mann, dem für immer mein Herz gehört", schwärmte Jessi und fügte neben einigen Herz-Emojis zusätzlich das Hashtag #ichliebedich hinzu.

Für seinen Geburtstag hat sich der Unternehmer auch etwas ganz Besonderes überlegt. Er veranstaltet bei sich zu Hause ein Barbecue! "Wir müssen heute nicht selber arbeiten, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Wir haben heute einen Chefkoch und seine Assistentin da und dann können wir heute mit Freunden hier feiern", erzählte Johannes in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller, Influencer-Pärchen

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller, Influencer-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de