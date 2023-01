"Sonne und Beton": Felix Lobrechts Film kommt bald ins Kino!

Fans von Felix Lobrecht (34) aufgepasst! Der Berliner füllt nicht nur als erfolgreicher Comedian regelmäßig die größten Hallen des Landes, sondern machte sich auch als Autor einen Namen. So veröffentlichte der Podcaster 2017 seinen ersten Roman mit dem Titel "Sonne und Beton". Der verkaufte sich so gut, dass er es auf die Bestsellerliste schaffte – und nun sogar verfilmt wurde. Jetzt kommt der Streifen nach Felix' Buchvorlage schon ganz bald in die Kinos!

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kommt "Sonne und Beton" am 2. März in die Kinos. Für das Drehbuch holte sich Felix prominente Unterstützung ins Boot: David Wnendt, der schon Filme wie "Feuchtgebiete" oder "Er ist wieder da" drehte, stieg in das Projekt ein und führte bei dem Film auch Regie. Die Jugendlichen, die sich im Sommer 2003 durch das turbulente Leben in Berlin-Neukölln schlagen, wurden ganz neu gecastet. Weiterhin sind unter anderem die Schauspieler Jörg Hartmann (53) oder Franziska Wulf mit dabei. Auch Felix selbst taucht im Film auf!

Ein erster Trailer liefert den Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Auch Felix teilte diesen bereits auf seinem Instagram-Profil und bekam viel Zuspruch. "Sieht sehr vielversprechend aus!", kommentierte etwa ein Follower, während andere es kaum erwarten können, den Film zu sehen.

Anzeige

Constantin Film Verleih Filmplakat zu "Sonne und Beton"

Anzeige

Instagram / felix_lobrecht Stand-up-Comedian Felix Lobrecht

Anzeige

Constantin Film Verleih Szene aus "Sonne und Beton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de