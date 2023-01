Vermutung der Fans: Veröffentlicht Cardi B ein neues Album?

Feiert Cardi B (30) bald ein kleines Musik-Comeback? In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Rapperin vor allem auf ihr privates Glück: 2018 bekamen sie und ihr Mann Offset (31) ihre erste gemeinsame Tochter Kulture Kairi (4). Ein Jahr später folgten weitere wundervolle News: Cardi ist erneut schwanger! Söhnchen Wave Set Cephus (1) machte die kleine Familie komplett. Seitdem genießt die "Bodak Yellow"-Interpretin ihr Mamaleben in vollen Zügen. Wird es jetzt wieder Zeit für ein neues Album? Das vermuten zumindest Cardis Fans!

Wie TMZ jetzt berichtet, entdeckten Fans einen auffälligen Account auf Instagram: Die Vermutung, dass Cardi bald ein neues Album veröffentlicht, scheint sich mit der Seite mit dem Benutzernamen "albumcb2" zu bestätigen. Der Account teilte ein Bild von der Musikerin aus einem Tonstudio, das ursprünglich ihr langjähriger Produzent Brooklyn Johnny gepostet hat. Von weiteren großen Ankündigungen oder anderweitigen Post fehlten auf der Seite aber jede Spur. Cardi äußerte sich bis dato noch nicht zu den Vermutungen ihrer Fans.

Die Veröffentlichung von Cardis letztem Album "Invasion of Pricacy" ist mittlerweile fünf Jahre her – die Platte wurde dreifach mit Platin ausgezeichnet. Danach folgten weitere Singles wie "Bodak Yellow", "I Like It" mit Bad Bunny (28) und J Balvin oder "Hot Shit" mit Kanye West (45) und Lil Durk (30).

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de