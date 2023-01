Wow! Nicole Scherzinger zeigt ihr sexy Dekolleté im Bikini

Nicole Scherzinger (44) zeigt, was sie hat! Die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau weiß in Sachen Fashion, wo es lang geht. Bis vor kurzem saß die Sängerin bei der US-Version von The Masked Singer in der Jury. Momentan genießt sie eine Auszeit in ihrem paradiesischen US-Heimatstaat Hawaii. Von dort aus sendete sie mit einem Foto im Netz Grüße an ihre Follower. Auf diesem beeindruckt die vollbusige Beauty im Bikini.

Die 44-Jährige genießt ihren Urlaub an einem Strand mit hellblauem Meer. Von dort teilte sie ein wunderschönes Selfie auf Instagram, auf welchem sie einen türkis-braunen Bikini mit Leoparden-Muster trägt. Dabei fällt der Blick sofort auf Nicoles üppige Oberweite, die von ihrer wallenden Haarpracht umspielt wird. Die Brünette schrieb zu dem Bild: "Wo dein Fokus hingeht, fließt Energie."

Im November fiel die TV-Bekanntheit bereits mit ihrem Outfit beim "The Masked Singer"-Finale auf. Auch dort setzte sie ihre zwei schlagenden Argumente gekonnt in Szene. Die US-Amerikanerin verzauberte ihre Zuschauer in einem tief ausgeschnittenen grünen Fransenkleid, das an einen Tannenbaum erinnerte.

Anzeige

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, September 2022

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de