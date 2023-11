Sexy Clip: Nicole Scherzinger reißt sich Minikleid vom Leib!

Sie hat es noch drauf! Nicole Scherzinger (45) wurde als Frontfrau der Girl-Group Pussycat Dolls bekannt. Die gebürtige Hawaiianerin und die anderen Mädels waren aufgrund ihrer Songinhalte und Tanzeinlagen in den 2000er-Jahren der Inbegriff von Sexyness. Dieses Image hat die 44-Jährige bis heute nicht abgelegt – das zeigt sie regelmäßig in verschiedenen Clips. Jetzt versetzt die Tänzerin ihre Fans erneut ins Staunen: Nicole tanzt und reißt sich verführerisch ihr Outfit vom Leib!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt das ehemalige Model mal wieder einen ihrer Looks. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur einer: Zu Beginn rekelt sich Nicole zu dem Song "One Of Your Girls" in einem funkelnden Minikleid, das geschmeidig ihren Körper betont. Plötzlich reißt sie es von sich, steht in einem glitzernden Zweiteiler vor der Kamera und präsentiert ihren durchtrainierten Bauch. Zu ihrem Video schreibt sie: "Ich werde für dich wie eines deiner Mädels oder einer deiner Kumpels sein" – eine passende Strophe aus dem vor kurzem veröffentlichten Lied, zu dem sie sich bewegt.

Mindestens genauso schön – vermutlich noch besser – wird das ehemalige Ensemble-Mitglied wohl auch bei ihrer anstehenden Hochzeit aussehen. Im Oktober verriet sie erste Details über ihre Heiratspläne: Eine der Feiern soll auf Hawaii stattfinden und von ihrem Großvater vollzogen werden. Aber auch in Europa soll eine Party stattfinden, verriet sie gegenüber The Times.

Getty Images Nicole Scherzinger, Mai 2023

Snapchat / nicolescherzinger Tänzerin Nicole Scherzinger im November 2023

Instagram Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juni 2023

