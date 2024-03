Vom Vater verlassen: Nicole Scherzinger hat Verlustängste!

Nicole Scherzinger (45) enthüllt im Podcast "How to Fail with Elizabeth Day" Details über ihre Beziehung zu ihrem leiblichen Vater und den Grund ihrer Verlustängste. Die ehemalige Frontfrau der Girlgroup Pussycat Dolls offenbart im Gespräch mit Elizabeth Day, dass sie im Alter von drei Jahren von ihrem Vater Alfonso Valiente verlassen wurde und noch heute mit dem Verlust zu kämpfen habe. "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Ganze so beeinflussen würde [...]. Ich habe definitiv meine eigenen Probleme damit, ganz sicher", erklärt sie während der Aufnahme.

Zuletzt spielte die "Don't Cha"-Interpretin die Rolle der Norma im Musical "Sunset Boulevard" und wurde dabei erneut mit ihren starken Verlustängsten konfrontiert. "Norma hat große Probleme mit Verlustängsten. Sie fühlt sich in ihrem Leben so verlassen, so leer, so einsam. Es ist Schicksal, dass ich eines Tages diese Rolle spielen sollte", verrät die 45-Jährige weiter. Ihren deutschen Nachnamen hat Nicole von ihrem Stiefvater Gary Scherzinger bekommen, bei dem sie mit ihrer Mutter als Kind aufwuchs. Später adoptierte er sie sogar.

Ihren musikalischen Durchbruch schaffte Nicole als Frontfrau der Girlgroup Pussycat Dolls, in der sie 2003 Mitglied wurde und als Aushängeschild der Gruppe bekannt war. Mit ihren Songs wie "Stickwitu", "Beep" und "Buttons" sicherten sich die Mädels mehrere Wochen lang die Spitze der nationalen Singlecharts. Sieben Jahre später löste sich die Band endgültig auf. Seitdem arbeitet die Künstlerin aber an einigen Solo-Projekten – und das nicht weniger erfolgreich. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint es bei ihr rundzulaufen: Nachdem die Musikerin zwischen 2008 und 2014 eine On-off-Beziehung mit dem Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (39) führte, fand sie sechs Jahre später die Liebe ihres Lebens in Thom Evans (38). Der ehemalige Rugbyspieler und die 45-Jährige verlobten sich im Juni letzten Jahres und schweben seitdem auf Wolke sieben.

Getty Images Nicole Scherzinger während eines Events in Cannes

Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008

