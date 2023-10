Nicole Scherzinger enthüllt ihre Hochzeitspläne auf Hawaii

Sie plaudert erste Details aus. Bekannt wurde Nicole Scherzinger (45) mit den Pussycat Dolls. Seither arbeitete die Musikerin auch an eigenen Solo-Projekten – und das nicht weniger erfolgreich. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint es bei ihr rundzulaufen. Seit rund drei Jahren ist sie mit dem ehemaligen Rugby-Spieler Thom Evans (38) liiert. Bald will das Paar den nächsten Schritt wagen und sich das Jawort geben. In ihre bevorstehende Hochzeit gibt Nicole jetzt einen ersten Einblick.

In einem aktuellen Interview mit The Times spricht die 45-Jährige vor allem über den Ort – oder besser gesagt, die Orte – des Geschehens. So soll eine der Feiern auf Hawaii stattfinden und von ihrem Großvater vollzogen werden. Zudem gibt sie Pläne für eine weitere Fete preis: "Die Hochzeitsfeier wird irgendwo in Europa stattfinden. Über alles andere habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Scheint also, als könnten sich ihre Fans bereits jetzt auf Hochzeitsfotos vor wahrhaft traumhafter Kulisse freuen.

In den sozialen Netzwerken hatte Nicole ihre Community damals daran teilhaben lassen, wie ihr Liebster um ihre Hand angehalten hatte. Denn das hatte er sehr passend ausgerechnet in der Heimat der Sängerin getan – Hawaii. Unter einen Schnappschuss, der das Paar während des Antrags gezeigt hatte, hatte die Sängerin einzig geschrieben: "Ich habe Ja gesagt."

Getty Images Nicole Scherzinger, Musikerin

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

