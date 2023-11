Nicole Scherzinger war bei erstem Date mit Verlobtem seltsam

Liebe auf den ersten Blick war es wohl nicht! Nicole Scherzinger (45) und Thom Evans (38) gehen seit über drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Monaten überraschten die beiden ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Sie haben sich verlobt! Seitdem sickern nach und nach immer mehr Hochzeitsdetails durch. Doch nun verrät das Paar etwas anderes Spannendes über seine Beziehung: Nicole und Thom hatten ein komisches erstes Date!

In der TV-Show "Celebrity Gogglebox" erinnern sich die beiden an die Anfänge ihrer Beziehung. In einem Clip, der Daily Mail vorliegt, plaudern die zwei über ihr erstes Treffen. "Du warst ein wenig seltsam bei unserem ersten Date", gibt Thom zu, was vor allem Nicole ziemlich entrüstet! Denn die Beauty habe ihrem Date damals nicht in die Augen schauen können. Doch die 45-Jährige nahm das alles ganz anders wahr. "Ich dachte, ich hätte dir in die Seele geschaut", erwidert sie schmunzelnd.

Doch offensichtlich hat dieses eher weniger erfolgreiche Date ihrer Liebe keinen Abbruch getan. Denn schon bald wird das Pärchen vor den Traualtar schreiten und sich das Jawort geben. Geplant ist, sogar doppelt zu feiern. Neben einer Heirat auf Hawaii planen die beiden ein zweites Fest. "Die Hochzeitsfeier wird irgendwo in Europa stattfinden. Über alles andere habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", verriet die Beauty gegenüber The Times.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger mit ihrem Verlobten Thom Evans

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

