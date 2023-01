Bei DSDS: Dieter Bohlen kann sich Leonys Namen nicht merken!

Wie ist es, mit Dieter Bohlen (68) zusammenzuarbeiten? Leony gibt einen ehrlichen Bericht! Am Samstag ist die finale Staffel der Castingshow gestartet. Auch die Hit-Sängerin hat es neben dem legendären Poptitan, Ex-Sieger Pietro Lombardi (30) und Rapperin Katja Krasavice (26) in die Jury geschafft. Obwohl sie schon viele erfolgreiche Songs herausgebracht hat, ist die Beauty wohl unbestreitbar die unbekannteste Jurorin. Auch Bohlen hat sich am Anfang offenbar schwergetan: Er hat ständig Leonys Namen vergessen!

Das schildert die 25-Jährige im Bild-Interview. "Es gab lustige Situationen, in denen mich Dieter mit falschem Namen angesprochen hat. Ich glaube, er hat mich Leonora genannt." Leony hat es dem 68-Jährigen jedoch nicht übel genommen – im Gegenteil! "Daraus hat sich dann ein Running Gag entwickelt, weil ich ihn dann auch immer anders genannt habe, zum Beispiel Wolfgang oder Jürgen", erinnert sich die 1,80-Meter-Schönheit. "Das war unser Spiel, und da hat man gemerkt, dass wir beide auf einer Wellenlänge sind. Er war auch sehr überrascht, dass ich teilweise sehr alte Songs kannte."

Leony gibt ehrlich zu: Sie hatte vorab großen Respekt vor ihrem DSDS-Job: "Die größte Hürde bestand darin, dass ich neben Dieter als DSDS-Legende, Pietro als DSDS-Veteran und Katja als einer der bekanntesten Acts in Deutschland nicht einfach untergehe." Weiter betont Leony: "Ich bin kein Mensch, der gern auf Konfrontation aus ist. Aber dafür bin ich in der Jury. Ich wurde geholt, damit ich meine Meinung sage." Als ihr bewusst geworden sei, was von ihr erwartet wird, sei ihr der Job deutlich leichter gefallen.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, DSDS-Jurymitglied 2023

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

