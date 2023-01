Prinz Harry sauer: Ex wurde auf Williams Hochzeit angegafft

Prinz Harry (38) hatte mit der Trennung von seiner Ex-Freundin Chelsy Davy (37) ganz schön zu kämpfen! Heute ist das ehemalige Mitglied des britischen Königshauses glücklich mit Herzogin Meghan (41) liiert, mit der er zwei Kinder hat. Doch vor Meghan gab es noch eine andere Frau im Leben des Briten: Chelsy Davy. Die beiden sind von 2004 bis 2010 ein Paar gewesen. Jetzt verrät Harry: So seien die Trennung und das erste Aufeinandertreffen mit seiner Verflossenen für ihn gewesen!

In seiner Biografie, die am 10. Januar unter dem Titel "Spare" veröffentlicht wird, plaudert der Sohn von König Charles III. (74) aus, weshalb die beiden sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt hatten: "Ich habe ihren Wunsch nach Freiheit vollkommen verstanden. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dieses Leben auch nicht wollen." Ein Jahr danach haben sie sich zum ersten Mal auf der Hochzeit von Prinz William (40) und seiner Kate (40) wiedergesehen. "Chels auf Willys Hochzeit zu sehen", sei für den Rotschopf alles andere als leicht gewesen, denn: er habe ein "gewisses Gefühl" bei Männern gehabt, die Chelsy in seiner Anwesenheit angeblickt hatten.

Chelsy selbst hatte sich im Jahr 2016 zu ihrer damaligen Beziehung mit dem Prinzen geäußert. Sie habe die Aufmerksamkeit, die um ihre Person herum entstanden war, als "verrückt, beängstigend und unangenehm" wahrgenommen. "Ich fand es sehr schwierig [...] Ich konnte nicht damit umgehen", sagte die Blondine gegenüber New York Times.

Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry im Mai 2008

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im April 2007

Getty Images Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy

