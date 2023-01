Dschungel-Regelverstoß: Gigi Birofio verzweifelt ohne Kippen

Gigi Birofio kommt schon jetzt an seine Grenzen! Erst vor zwei Tagen ist er ins Dschungelcamp eingezogen und sorgt mit seinen Ansichten und Aussagen schon jetzt für richtig Zündstoff zwischen den Kandidaten. Doch auch der erste Regelverstoß des Realitystars lässt nicht lange auf sich warten und wird bereits an Tag zwei begangen: Gigi hält es nicht mit den fünf genehmigten Zigaretten pro Tag aus!

"Ich versuche noch, mich zu beherrschen. Aber ich merke, wie meine Lunge versagt", jammerte er schon nach wenigen Stunden im Dschungel los. Sonst rauche Gigi am Tag nämlich "eine gute halbe Schachtel – also eine halbe Schachtel plus vier, fünf". Deswegen schnorrt er sich fleißig durch – das wird im Dschungel natürlich nicht gern gesehen und Lucas Cordalis (55) spricht gleich mal ein ernstes Wörtchen mit ihm. Die TV-Bekanntheit hat allerdings ganz andere Sorgen: "Ich hoffe, es kommt nicht meine Nervös-Phase, in der ich dann zittere."

Um sich Abhilfe zu schaffen, greift Gigi sogar zum Äußersten – und funktioniert ein Stöckchen zur imaginären Kippe um. Zusätzlich lässt er sich von Jolina Mennen (30) den Rauch derer Zigarette in den Mund pusten. Aber wie lange reicht das dem abhängigen Gigi bei dieser drückenden Sucht wohl aus?

