Herzogin Meghan wurde wie Diana von Paparazzi im Auto gejagt

Prinz Harry (38) beschreibt ein schreckliches Szenario. In jungen Jahren verlor das Mitglied der britischen Royal-Family seine Mutter: Prinzessin Diana (✝36) verstarb bei einem Autounfall in Paris, als sie von Paparazzi gejagt wurde. Ihr jüngster Sohn hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder gegen die Medien ausgesprochen und die schlimme Belagerung, die seine Familie erleiden muss, beschrieben. Harry vergleicht nun sogar das tragische Schicksal seiner Mutter mit der Belästigung der Paparazzi gegenüber seiner Frau Herzogin Meghan (41).

In seinen Memoiren mit dem Titel "Reserve" erzählt der Sohn von König Charles III. (74) von der Zeit, als er gerade die Beziehung zu der Suits-Schauspielerin öffentlich gemacht hatte. "Als Meg vom Set nach Hause fuhr, bemerkte sie fünf Autos, die ihr folgten. Dann begannen sie, sie zu jagen", erinnert er sich. Die Paparazzi haben Meghan immer wieder den Weg abgeschnitten und kamen ihr gefährlich nahe. Das hat ihn direkt an seine Kindheit und an den Tod seiner Mutter erinnert: "Ihre tränenerstickte Stimme versetzte mich unmittelbar in meine Kindheit zurück. Nach Balmoral. 'Sie hat es nicht geschafft, Darling Boy.'" Harry beschreibt, dass ihn das seelisch sehr mitgenommen hat und er in dem Moment sogar am liebsten sterben wollte.

Aber nicht nur seine Partnerin wurde von den Reportern verfolgt. Auch Meghans Mutter wurde auf Schritt und Tritt fotografiert, selbst als sie ihren Job in der Palliativversorgung ausübte. Auch dabei rief sich Harry Lady Di in Erinnerung. "Paparazzi kletterten an den Mauern und Zäunen vieler Patienten hinauf, die sie besuchte. Mit anderen Worten: Es gab jeden Tag wieder jemanden wie Mummy, der als letztes Geräusch auf Erden das Klicken einer Kamera hörte", schloss er das Kapitel ab.

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Action Press Prinzessin Diana und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im Mai 2018

