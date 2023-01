Kelly Clarksons Stalkerin missachtet richterliche Anordnung

Auch Wochen nach dem Gerichtsbeschluss hat Kelly Clarkson (40) keine Ruhe. Mit ihren Songs wie "Since U Been Gone" oder "Breakaway" hat die US-amerikanische Sängerin weltweite Bekanntheit erlangt und sich eine Mega-Fangemeinde aufgebaut. Neben ihren Anhängern gibt es jedoch auch eine Person, die offenbar zu fasziniert von dem Stimmenwunder ist: Sie hat eine Stalkerin. Inzwischen musste sie sogar eine einstweilige Verfügung gegen die Einbrecherin erwirken. Doch auch mehrere Wochen nach dem richterlichen Beschluss taucht Kellys Stalkerin immer wieder vor ihrem Haus auf!

Seit Oktober soll die 56-jährige Huguette Nicole Young mindestens 18 Mal vor dem Haus der "The Kelly Clarkson Show"-Moderatorin aufgetaucht sein. Trotz der Gerichtsbeschlüsse will sich die Stalkerin offenbar auch weiterhin nicht davon abhalten lassen, über das Anwesen der Songwriterin zu schleichen – denn auch Monate nach Inkrafttreten der richterlichen Anordnung habe sich die Dame immer wieder Zugang verschafft. Das besagen gerichtliche Dokumente, die TMZ vorliegen. So konnte die Täterin innerhalb von zehn Tagen rund viermal dabei gefilmt werden, wie sie langsam an Kellys Haus vorbeifuhr.

Dabei sind die Regeln klar: Die Stalkerin muss sich "mindestens ein Fußballfeld von ihrem Haus, ihrem Arbeitsplatz und der Schule ihrer Kinder" fernhalten. Diesen Beschluss hatte Kellys Sicherheitsdienst bereits Anfang Dezember bei der Polizei in Los Angeles eingereicht, wie Daily Mail berichtete.

Kelly Clarkson im Februar 2020

Kelly Clarkson im September 2022

Kelly Clarkson, Sängerin

