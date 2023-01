Lola Weippert wurde überfallen und körperlich attackiert!

Lola Weippert (26) musste eine gruselige Erfahrung machen. Die Karriere der TV-Bekanntheit begann als Radiomoderatorin, doch mittlerweile führt sie bei Temptation Island und der V.I.P.-Version vor der Kamera durch die Shows. Gemeinsam mit ihrem Freund Eric Plancon bereist die Beauty darüber hinaus die schönsten Orte der Welt. Momentan sind Lola und Eric in Kapstadt – dort wurde das Paar ausgeraubt und angegriffen!

In einem Video auf Instagram teilt die 26-Jährige sichtlich aufgelöst die Geschichte des Überfalls. Unter Tränen und mit zitternder Stimme erzählt die Moderatorin: "Ich wurde hier auf der Seite geschlagen. Ich habe hier Glas im Auge. Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen." Der Angreifer habe das Armband der Blondine geklaut. Sie kommentiert den Clip: "Passt auf euch auf!"

Zuletzt hatte Lola noch von ihrem dynamischen Lifestyle geschwärmt. "Dieses Leben, welches ich führen darf, fühlt sich keineswegs echt an. Es fühlt sich eher an wie ein Traum. Ich habe unglaubliche Möglichkeiten, darf Dinge kreieren und ich liebe diesen Job sehr", hatte sie unter einem Bikini-Foto auf Instagram zusammengefasst.

Instagram / ericpyd Lola Weippert und Eric Plancon im August 2022

Getty Images Lola Weippert, Dezember 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

