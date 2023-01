Nach Dschungel-Start: Désirée Nick schießt gegen Jan Köppen

Désirée Nick (66) hat eine klare Meinung zu Jan Köppen (39)! Am Freitag gab der TV-Moderator sein Dschungelcamp-Debüt. Während die Mehrheit der Promiflash-Leser von seinem Auftritt ziemlich begeistert war, gibt es auch einige kritische Stimmen. Einige Fans finden, dass er einfach nicht mit seinen Vorgängern Daniel Hartwich (44) und Dirk Bach (✝51) mithalten kann. Auch bei der Reality-TV-Ikone Désirée muss sich Jan wohl erst mal noch beweisen: Sie schoss nun scharf gegen ihn!

Im Bild-Format "Buschfunk" ließ die 66-Jährige kein gutes Haar an ihm. "Nicht so stolz bin ich auf den neuen Moderator", wetterte sie gegen den TV-Star und fügte hinzu: "Jan Köppen hat genauso moderiert, wie er gekleidet war. Zugeknöpft, politisch korrekt, neutral und hyper, hyper, farblos." Laut Désirée sei Jan einfach nicht so gut wie seine Vorgänger. "Na gut, man kann nicht erwarten, dass jemals wieder irgendjemand so bunt, so schrill, so komödiantisch sein wird wie Dirk Bach", räumte sie ein.

Jan hatte sich nach seinem Moderationsdebüt ebenfalls bereits bei seiner Community zu Wort gemeldet. Ihm scheint der neue Job jedenfalls ziemlich viel Spaß zu machen. "So, Tag eins ist geschafft – wobei geschafft das falsche Wort ist... Das klingt so sehr nach Arbeit und ich bin gerade sehr beseelt und dankbar, dass ich das machen darf", hatte der 39-Jährige auf seinem Instagram-Account geschwärmt.

Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

