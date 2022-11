Nach GNTM: Lou-Anne und Mama Martina gemeinsam auf Cover!

Lou-Anne und Martina Gleissenebner-Teskey (51) arbeiten auch weiterhin gerne im Team! Die Österreicherin hat in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer Mutter in Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel um den Sieg gekämpft – und zwar mit großem Erfolg: Die selbstbewusste Beauty hat im Finale den ersten Platz abgestaubt. Aber auch nach dem Ende der Staffel macht das Duo weiterhin gemeinsame Sache. Jetzt zieren Lou-Anne und ihre Mutter Martina sogar zusammen das Cover eines Magazins!

Auf Instagram veröffentlichte Lou jetzt das neuste Titelbild der Modezeitschrift Rebel, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Mama posiert. Auf dem Schnappschuss nehmen die beiden Models eine besonders schwere Pose ein: Während sich Martina nach vorne beugt, lehnt sich Lou rückwärts auf den Rücken ihrer Mutter. "Ich werde dir immer den Rücken stärken, mein Mädchen", betonte die 51-Jährige zudem.

Lou-Anne und Martinas Fans waren bei diesem neuen Projekt der beiden total hin und weg! Die Supporter finden vor allem, dass die zwei ein tolles Team vor der Kamera abgeben. "Ihr seid echt der Wahnsinn!", "Wie geil ist das Bild denn?!" oder auch: "Ihr zwei seid das perfekte Team!", schwärmten beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

AEDT/ Achtion Press Lou-Anne Gleissenebner-Teskey bei den Green Awards 2022

ActionPress Martina Gleissenebner-Teskey im September 2022 in Berlin

Instagram / martina.gntm22.official Lou-Anne und Martina, ehemalige GNTM-Kandidatinnen

