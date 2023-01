Tessa Bergmeier spricht offen über ihre bipolare Störung!

Tessa Bergmeier (33) öffnet sich! Seit ein paar Tagen steckt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt schon im Dschungelcamp. Dort sorgte sie bereits für mächtig Aufregung: Die Beauty hat sich bereits mit zahlreichen Campern angelegt und für Streit gesorgt. Mit ihrer dünnen Haut umzugehen, fällt ihren Mitbewohnern nicht immer leicht. Dabei erklärte das Model bereits: Sie habe eine diagnostizierte bipolare Störung. Nun sprach Tessa ganz offen darüber, wie sich die psychische Erkrankung anfühlt – und wie sie damit umgeht.

Bei der Nachtwache mit Jana Pallaske (43) redet sie ganz ehrlich über ihre Affektstörung. "Viele beschreiben es so: Du fühlst dich so wie Jesus. Du weißt, du bist Gott. Ich habe gespürt, alles ist verbunden. Ich bin alles und nichts." Weiter schildert Tessa: "Bipolare Störung ist Depression und Manie. Man hat unendlich viel Energie, man kann unendlich Energie schöpfen – aber der Körper halt nicht." Ihre bipolare Störung habe ihr in der Vergangenheit mächtig zu schaffen gemacht: "Ich habe alles angezweifelt, ich dachte, ich wäre nichts wert. Ich habe nur noch gegessen, so viel zugenommen. 20 Kilo mehr als jetzt Mir ging es wirklich schlecht. Die haben mich eingeliefert ins Krankenhaus…"

Inzwischen gehe es Tessa aber viel besser mit ihrer Stimmungsstörung. "Vor zehn Jahren habe ich das durchgemacht: Ich war in vielen Kliniken, aber es wurde besser. Ich bin interessiert daran, mich zu verbessern. Ich habe einen Mega-Therapeuten, der mir super hilft." Abschließend stellt die 33-Jährige klar: "Ich bin so gut eingestellt, dass die Krankheit gerade nicht aktiv ist. Ich bin rezessiv."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Jana Pallaske und Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Jana Pallaske und Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de