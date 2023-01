13 Jahre nach Ehe-Aus: Sean Penn und Robin Wright gesichtet

Die Bilder sorgen für eine große Überraschung! Sean Penn (62) und Robin Wright (56) gaben sich 1996 das Jawort. Ihre Liebe zueinander krönten die beiden Schauspieler mit der Geburt ihrer Kinder Dylan (31) und Hopper (29). Allerdings war ihre Ehe nicht für die Ewigkeit bestimmt: 2010 gingen sie wegen unüberbrückbarer Differenzen als geschiedenes Paar getrennte Wege. Doch nun sah man Sean und Robin nach so vielen Jahren das erste Mal wieder zusammen!

Der "Mystic River"-Darsteller und seine Ex-Frau wurden jetzt gemeinsam an einem Flughafen gesichtet, wie Bilder von Page Six zeigen. Auf den Fotos sieht man, wie Sean in einer beigen Hose, einem T-Shirt, Wanderstiefeln und einer Outdoorjacke eine Rolltreppe verlässt. Dicht auf den Fersen ist ihm die Schauspielerin, die ein komplett schwarzes Outfit und eine Brille trägt, während sie einen kleinen Koffer hinter sich herzieht. Dabei geben die beiden einen ziemlich vertrauten Anblick ab. Die Gründe für ihre Zusammenkunft sind allerdings unbekannt.

Das Liebesleben von Sean hatte im vergangenen Sommer bereits für Verwirrung gesorgt: Er wurde gemeinsam mit seiner Ex Leila George (30) bei einem Essen gesichtet, nachdem sie 2021 nach einem Jahr Ehe die Scheidung eingereicht hatten. Was das zu bedeuten hatte, wurde jedoch nicht geklärt.

