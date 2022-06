Sean Penn (61) und seine Ex-Frau können wohl weder mit- noch ohneeinander! Im Juli 2020 heiratete der Schauspieler seine Partnerin Leila George (30) – doch die Ehe war nicht von allzu langer Dauer. Schon im Oktober 2021 reichte die Australierin die Scheidung ein. Danach gab der Hollywoodstar zu: Er habe die Ehe versaut – sei aber immer noch in seine Ex verliebt. Womöglich darf er tatsächlich auf ein Comeback hoffen: Nun wurden Sean und Leila wieder zusammen gesichtet!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind die einstigen Eheleute wieder Seite an Seite zu sehen. Gemeinsam besuchten Sean und Leila ein italienisches Restaurant in Santa Monica. Während der 61-Jährige in einem lässigen Outfit mit Jeans und weißem T-Shirt kam, zeigte die 30-Jährige mehr Haut – in einem schwarzen Crop-Top zu ihrer Hose.

Im Interview mit Hollywood Authentic betonte Sean, dass er Leila nie untreu gewesen sei, doch er habe sie in der Beziehung vernachlässigt. Dabei merkte der Oscar-Preisträger auch an, dass er zwar nicht wisse, was die Zukunft für ihn und seine Verflossene bereithalte, er für sich aber an seinen Problemen gearbeitet habe.

Instagram / leilageorge Leila George und Sean Penn

Getty Images Sean Penn und Leila George im März 2020

Getty Images Sean Penn beim Filmfestival in Cannes 2021

