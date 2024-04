Drei Scheidungen: So soll Robin Wrights Traumpartner sein

Robin Wright (58) hat die Suche nach der großen Liebe noch nicht aufgegeben. Bereits drei Mal wagte sich die Schauspielerin vor den Traualtar, ließ sich jedoch jedes Mal wieder scheiden. Aktuell ist die House of Cards-Darstellerin solo, doch sie will sich offenbar wieder verlieben. Gegenüber dem Magazin F verrät sie nun, was ihr zukünftiger Partner mitbringen soll: "Heute wünsche ich mir bei einem Mann Freundlichkeit und Höflichkeit, ständige Präsenz und Verständnis." Aus ihren Beziehungen scheint sie aber etwas mitgenommen zu haben. "Wenn Sie verletzt wurden, vergessen Sie die Vergangenheit und schauen immer nach vorne, denn Sie schreiben Ihre eigene Geschichte. Sie wählen Ihre Zukunft", philosophiert der Serienstar.

Mit ihrem Ex-Mann Sean Penn (63), mit dem die 58-Jährige von 1996 bis 2010 verheiratet war, pflegt sie heute wieder ein sehr gutes Verhältnis "Obwohl wir seit mehreren Jahren nicht mehr zusammen sind, bleibt unsere Liebe eine große Liebe. Wir werden für immer vereint sein, auch weil wir gemeinsam eine Familie gegründet haben", betont Robin im Interview. Ein Liebescomeback schließt sie trotz vieler Spekulationen aber aus.

Bevor sie mit Sean zusammenkam, war Robin mit Dan Witherspoon liiert gewesen. Die Ehe der beiden hielt jedoch nur zwei Jahre. Nach der 14-jährigen Beziehung mit dem Vater ihrer zwei Kinder verlobte sie sich mit Ben Foster (43), trennte sich jedoch noch vor einer Hochzeit. Das Jawort gab sie zuletzt Clément Giraudet im Jahr 2018 – vier Jahre später reichte Robin dann die Scheidung ein.

Getty Images Robin Wright und ihr Ex-Mann Sean Penn

Stefano Costantino / MEGA Robin Wright und Clément Giraudet

