Tom Hanks und Robin feiern Jahre nach "Forrest Gump" Reunion

Tom Hanks (68) und Robin Wright (58) standen nach fast 30 Jahren erstmals wieder gemeinsam vor der Kamera. Die zwei Hollywoodstars, die 1994 durch den beliebten Streifen "Forrest Gump" weltweit berühmt wurden, durften im neuen Film "Here" die Hauptrollen Richard und Margaret Young verkörpern. Gegenüber Bild sprechen sie nun darüber, wie es sich anfühlte, wieder zusammenzuarbeiten. "Ehrlich gesagt, ist es so, als wären die 30 Jahre nie vergangen. Trotzdem haben Robin und ich uns ein paar Minuten Zeit genommen, um zu realisieren: 'Forrest Gump' ist ja wirklich schon 30 Jahre her", verrät der "Cast Away"-Star.

Die beiden haben einfach "da weitergemacht, wo wir vor dreißig Jahren aufgehört haben", führt der 68-Jährige weiter aus, bevor Robin anmerkt: "Es war spannend, sich als ältere Erwachsene wieder zu begegnen." Es gab aber noch eine weitere Person aus dem "Forrest Gump"-Universum, die an der Reunion beteiligt war. Der Regisseur des damaligen Kinohits, Robert Zemeckis (72), übernahm auch bei "Here" die Regie – und sorgte dafür, dass Tom und der House of Cards-Star wieder vor der Kamera vereint wurden. "Tom Hanks war meine erste Wahl. Als er zusagte, rief ich Robin an", schildert der 72-Jährige.

"Forrest Gump" erzählt die Geschichte eines geistig einfachen, aber außergewöhnlich freundlichen Mannes, der trotz seiner Unwissenheit und Herausforderungen eine Reihe historischer Ereignisse beeinflusst und bemerkenswerte Erlebnisse hat. Während Tom darin den Protagonisten spielte, verkörperte Robin seine Jugendliebe Jenny. Der Film feierte weltweiten Erfolg und heimste Oscar-Auszeichnungen in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch ein. Außerdem sorgte er dafür, dass sich die zwei Schauspieler in Hollywood einen Namen machten – und mittlerweile auf tolle Karrieren zurückblicken können.

Getty Images Tom Hanks, Robin Wright und Robert Zemeckis im Oktober 2024

United Archives GmbH / ActionPress Tom Hanks in "Forrest Gump"

