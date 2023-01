Amanda Seyfried will weitere "Mamma Mia!"-Fortsetzung!

Amanda Seyfried (37) begeisterte die Fans in der 2008 erschienenen Musical-Verfilmung Mamma Mia! und sang sich mit ABBAs größten Hits in die Herzen der Zuschauer. Trotz des großen Erfolges dauerte es ganze zehn Jahre, bis mit "Mamma Mia! Here We Go Again" eine Fortsetzung in die Kinos kam. Lässt Teil drei genauso lange auf sich warten? Amanda gab jetzt ein Update!

Während der Critics' Choice Awards verriet die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight, wie sehr sie und der Mamma-Mia-Cast sich über eine erneute Fortsetzung freuen würden: "Wir warten alle auf den Anruf!" Amanda fuhr fort, dass es genügend Lieder für den Film gäbe und selbst Produzentin Judy Craymer mit an Bord wäre. "Ich weiß nicht, worauf die Leute bei Universal noch warten", äußerte sich die 37-Jährige auf dem roten Teppich.

Schon im April 2021 gestand der "Ted 2"-Star in "The Late Show with Stephen Colbert", dass sie lieber an einem dritten "Mamma Mia!"Teil arbeiten würde, als ein drittes Kind zu bekommen: "Wenn es nach mir gehen würde, gäbe es achtmal "Mamma Mia!". Kannst du dir vorstellen, wie spaßig das wäre?"

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei der Met Gala 2018

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Art Of Racing In The Rain"

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de