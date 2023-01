Besonderer Anlass: Keely Smith postet niedliche Family-Pics

Keely Shaye Smith (59) könnte wohl kaum stolzer sein! Bevor die Journalistin und der einstige James Bond-Star Pierce Brosnan (69) 2001 geheiratet haben, durften die beiden ihre zwei gemeinsamen Söhne auf der Welt begrüßen: Ihr Sohn Dylan (26) kam 1997 auf die Welt. Sein Bruder Paris (21) machte vier Jahre später die kleine Familie komplett. So teilt die Autorin hin und wieder Schnappschüsse von ihren Liebsten – wie auch jetzt: Anlässlich Dylans Geburtstag teilte Keely niedliche Bilder von ihrer Familie im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 59-Jährige die herzerwärmende Hommage an ihren Sohn: Auf einem Schnappschuss sieht man das Mutter-Sohn-Duo in jungen Jahren, während andere Pics die Familie an Dylans Ehrentag zeigen. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen liebevollen, kreativen und talentierten Sohn Dylan! Wir lieben dich von ganzem Herzen", schrieb Keely zu der Bilderreihe.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: "Alles Gute zum Geburtstag für die talentierteste, freundlichste und sanfteste Seele. Ich liebe dich, Dylan", "Ich wünsche dir nur das Beste. Ihr seid in jeder Hinsicht eine so schöne Familie" oder "Entzückende Fotos! Sie werden zu schnell groß! Alles Gute zum Geburtstag, Dylan", schrieben einige Follower in den Kommentaren.

Instagram / keelyshayebrosnan Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith mit ihren Söhnen Dylan und Paris

Instagram / keelyshayebrosnan Dylan Brosnan im Dezember 2023

Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Smith und ihr Sohn Dylan Brosnan

