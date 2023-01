Ehrliches Update: Denise Mski zeigt ihren After-Baby-Body

Sie ist stolz auf ihren Körper! Die TikTokerin Denise Mski (22) und ihr Freund Oday sind im November 2022 zum ersten Mal Eltern geworden. Seit der Geburt gibt die Neu-Mama ihren Fans gerne süße Einblicke in ihren Alltag mit Baby Malia Hana. Immer wieder postet sie auch Updates zu ihrer Figur. Sieben Wochen nach der Entbindung zeigt Denise jetzt ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram präsentiert die 22-Jährige nun ihren Bauch nur wenige Wochen nach der Entbindung ihrer Tochter und schreibt dazu ehrliche Worte: "Manchmal schaue ich in den Spiegel und bin unzufrieden mit dem, was ich sehe. Ich könnte weinen beim Anblick der Dehnungsstreifen und der Narbe, die nun für immer auf meinem Körper bleiben wird." Ihre Tochter erinnere die Berlinerin aber daran, was für ein Wunder sie "erschaffen" habe: "Dort liegt sie. Meine kleine wunderschöne Tochter, für die sich all das hier gelohnt hat."

Rund 30 Kilo habe die Beauty in ihrer Schwangerschaft zugenommen. Dies blieb auch nicht unkommentiert. "Du hast so viel zugenommen", habe man dem TikTok-Star gesagt. Aber zu Herzen nehme sich die Beauty diese Bemerkungen nicht. Denise sei auf ihren Body stolz: "Unsere Körper können viel mehr als nur gut aussehen. Sie erhalten uns am Leben. Und vor allem: Sie erschaffen Leben."

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski im Januar 2023

Instagram / denise.mski Influencerin Deniske Mski (r.) mit ihrer Familie

