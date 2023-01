Frisch vom Beauty-Doc? Denise Richards hat jetzt XXL-Lippen

Denise Richards (51) ist plötzlich ganz verändert. 2020 hatte die Ex von Charlie Sheen (57) ausgeplaudert, dass sie erstmals Botox ausprobiert habe. Doch mit dem Ergebnis sei die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin alles andere als zufrieden gewesen. Daher habe sie für sich entschlossen, keine weiteren Beauty-Eingriffe mit Botox und Fillern durchführen zu lassen. Doch diese Meinung vertritt die Blondine nun offenbar nicht mehr: Denise wurde jetzt mit XXL-Lippen vor einer Schönheitsklinik gesichtet.

Auf Bildern, die unter anderem Bild vorliegen, ist zu sehen, wie die 51-Jährige am Donnerstag in Los Angeles die Praxis eines Beauty-Docs verlässt. In einem schwarzen Zweiteiler, bestehend aus einer Sweatshirtjacke und einer Leggings, schlendert der TV-Star zu seinem Auto. Dabei fallen vor allem ihre voluminösen Lippen auf. Hat sich die Schauspielerin ihre Lippen aufspritzen lassen? Ein Indiz dafür könnten unter anderem die Tüten der Schönheitsklinik sein, die sie beim Verlassen mit sich trägt.

2019 hatte Denise noch betont, dass sie eher ein Fan von Natürlichkeit sei – lediglich für eine Brustvergrößerung habe sie sich unters Messer gelegt. "Ich hatte schon immer dieselbe Nase, wenn die Leute das nachschauen würden, und dieselben Lippen. Ich benutze kein Botox oder Filler", hatte die US-Amerikanerin damals geäußert.

Denise Richards, TV-Star

Denise Richards, Schauspielerin

Denise Richards, Reality-Star

