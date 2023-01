Gemeiner Ratschlag: Julianne Moore sollte sich aufhübschen

Sie bekam dreiste Tipps! Julianne Moore (62) ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Hollywood-Elite. Die Schauspielerin hat in ihren rund 40 Karrierejahren an zahlreichen Filmen mitgewirkt und durfte für ihre Arbeit bereits viele Preise mit nach Hause nehmen. Trotz ihrer großen Erfolge musste die Oscar-Gewinnerin in der Vergangenheit aber auch mit Kritik an ihrem Aussehen umgehen. Ein Film-Kollege gab ihr einen Rat – Julianne sollte sich aufhübschen!

In einem Interview mit The Times erzält die 62-Jährige, welchen fiesen Ratschlag sie sich in ihrer Filmkarriere bereits habe anhören müssen: "Jemand aus der Filmbranche sagte zu mir: 'Du solltest versuchen, hübscher auszusehen.' Ich sagte: 'Ich weiß nicht, ob ich das kann'". Wer genau ihr diesen Tipp gab, verrät die Emmy-Gewinnerin allerdings nicht. Zu Herzen habe sie es sich aber nicht genommen. Zwar spiele in Hollywood der Look eine enorm große Rolle, dennoch liege für Julianne das Aussehen im Auge des Betrachters.

Tatsächlich habe sie sich in ihrer Kindheit durch ihre blasse Haut und roten Haare oft wie eine Außenseiterin gefühlt. Mittlerweile habe die Film-Ikone aber keine Probleme mehr mit ihrer Mähne. Manchmal wünsche die Powerfrau sich aber doch eine komplette Typ-Veränderung, wie sie zugibt: "Ich fühle mich jetzt sehr wohl mit meinen Haaren und Sommersprossen, aber ein Teil von mir wäre immer noch lieber eine gebräunte Blondine."

Getty Images Julianne Moore bei einem Fotoshoot für "The Staggering Girl" in Cannes im Mai 2019

Getty Images Julianne Moore im Juni 2022

Getty Images Schauspielerin Julianne Moore

